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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem

Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Yağışta daha fazla toprak kaymasın diye devasa büyüklükte branda gerildi BURSA

Kabristan Bilirkişi Bilirkişi Raporu Hasar Tespit Toprak Kayması 


- Bursa'da toprak kayması sonucu 11 binanın boşaltıldığı Tarihi Hisar Surları ve Üftade Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu bölgede, tedbir amaçlı branda örtüldü. Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Üftade Hazretleri'nin kabristanın da bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 5 metrelik bir alanda toprak kayması yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binaların alt katları kullanılamaz hale geldi. Toprak kaymasının yaşandığı mahallede 11 bina tedbir amaçlı boşaltılırken bu binalarda yaşayan 13 kişi Beşevler'deki misafirhaneye yerleştirildi. Diğer binalarda yaşayan vatandaşlar ise geceyi akrabalarının yanında geçirdi. Toprak kaymasının bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler kaymanın olduğu alanın üzerine devasa büyüklükte branda çekerek yağan yağmurla birlikte daha fazla toprak kaymasını önlemeye çalışıyor. Toprak kaymasının yaşandığı mahallede ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Binalarda hasar olup olmadığı bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.
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