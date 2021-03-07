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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı

Toprak kayması mahallenin yolunu kapattı

Polis ekiplerinin kaldığı noktadan görüntü

Polis Sağanak Yağış İş Makinası Toprak Kayması Polis Ekipleri 

-araçların geçişinden görüntü
-toprak kayan yerden görüntü görüntü
-toprak, taş ve ağaçlardan görüntü
-iş makinasının çalışma görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE )-Ekiplerin müdahalesi ile yol kısa sürede trafiğe açıldı DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi’nin yolunda sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi. Mahallenin yolunu kapatan toprak kayması ekiplerin müdahalesi ile açıldı. Toprak Kayması Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskiköy Mahallesi’ni D-100 karayolu ile bağlayan tuta mevkiinde sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik alanda etkili olan toprak kaymasını, Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gördü. Mahallede devriye atan polis ekipleri geri dönüş esnasında toprak kaymasını fark ederek durumu Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Düşen toprak ve taş parçaları, 350 nüfuslu Eskiköy Mahallesi ile Gırgın Çayırı Mesire Alanı'na ulaşıma sağlayan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler Eskiköy Mahallesi’ni D-100 Karayolu’na bağlayan tuta mevkiinde meydana gelen toprak kaymasına müdahale ederek yolun açılmasını sağladı. Polis ekiplerinin geçemediği yolu kısa sürede açan ekipler, daha sonra yolda genişletme çalışması gerçekleştirdi.
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