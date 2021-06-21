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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

TELEF OLAN KOYUNLARDAN GÖRÜNTÜLER

Toprak Kayması 

-1 DAKİKA BİR SANİYE

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde toprak kayması sonrası çöken toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde Serkan Varol’a ait olan 58 koyun toprak kayması sonrasında toprağın altında kaldı. Toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu. Toprak kayması sonrasında telef olan 58 koyun gömüldü. (COŞ-TB-
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