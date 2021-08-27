Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı



- Zonguldak’ta bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması sonucu meydana geldiği ve bir işçinin toprak altında kaldığı kişi toprak altına kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak Mithatpaşa Mahallesinde bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması sonucu bir kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma soncunda inşaat işçisi toprak altından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri toprak altında kalan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

