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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi

Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi

PATLAMA ANI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

A Haber Jandarma Ağaçlı Kamera Cep Telefonu 


- Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde toprağa gömülü bulunan top mermisinin imha edildiği anlar kameraya yansıdı. Olay, Bağpınarı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan vatandaşlar, ağaçlık alanda toprağa gömülü top mermisi ile karşılaştı. Daha sonra haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, top mermisinin olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekiplerince tüm güvenlik önlemleri alınarak söz konusu top mermisi patlatıldı. Patlatılma anı ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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