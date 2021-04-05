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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Toprağa gizlenen EYP'ler böyle imha edildi

Toprağa gizlenen EYP'ler böyle imha edildi

ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edilmesi

Terörle Mücadele Jandarma Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler 

-fotoğraf

( BİTLİS )- Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş 4 adet EYP ele geçirildi BİTLİS

- Bitlis kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 4 adet basma tip ateşleme anahtarlı 3’er kilogramlık paketler halinde toplam 12 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez Dutköy köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 4 Nisan 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı. Halil Ateş 2021-23” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Dutköy köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette; 4 adet basma tip ateşleme anahtarlı 3’er kilogramlık paketler halinde toplam 12 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP’ler gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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