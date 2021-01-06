Toplu taşımalara korona virüs denetimi

-Araçların içindeki uyarılardan görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Ekipler, yolcu ve sürücülere virüs önlemleri hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim noktaları kurdu. Korona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında ekipler, araçların içerisindeki yolcu sayısı, maske, mesafe ve dezenfektan bulundurulması üzerine denetim yaptı. Polis ekipleri, araçların içerisinde yolcu ve sürücülere virüsle mücadele hakkında uyarılar yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.



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