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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Toplu taşımalara korona virüs denetimi

Toplu taşımalara korona virüs denetimi

Uygulamadan görüntü

Polis Toplu Taşıma Polis Ekipleri 

-Araçların içindeki uyarılardan görüntü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Ekipler, yolcu ve sürücülere virüs önlemleri hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim noktaları kurdu. Korona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında ekipler, araçların içerisindeki yolcu sayısı, maske, mesafe ve dezenfektan bulundurulması üzerine denetim yaptı. Polis ekipleri, araçların içerisinde yolcu ve sürücülere virüsle mücadele hakkında uyarılar yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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