Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Toplu taşımalara korona virüs denetimi

Toplu taşımalara korona virüs denetimi

Ticari taksiler

Ticari Taksi Toplu Taşıma 

-otobüsler
-Polis ekiplerinin uyarı yapması
-Ekiplerinin otobüs içine girmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş'da toplu taşıma ve ticari taksilere yönelik maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu denetimi yapıldı. Korona virüs vak'a sayısının artışıyla birlikte toplu taşıma araçlarında denetim sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'da toplu taşıma araçlarını korona virüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Maske, sosyal mesafe ve yolcu denetimi yapan ekipler, yolculara hem de sürücülere kurallara uyarılarda bulundu. (AY-Sİ-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı