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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - İSTANBUL

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - İSTANBUL

- Denetimlerden görüntüler İstanbul 'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.Ekipler, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti.Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs Toplu Taşıma Trol 

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