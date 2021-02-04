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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi devam ediyor

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi devam ediyor

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAK DETAY

Toplu Taşıma Hijyen Denetimi Zabıta 

-ZABITA EKİPLERİNİN SÜRÜCÜLERİ UYARMASI
-ZABITA EKİPLERİNİN ARAÇ İÇİ DENETİMİ
-UYARILAR DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında denetimde bulundu. Zabıta ekipleri, sağlıklı bir ulaşım sağlanabilmesi amacıyla vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında periyodik olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıyor. Vatandaşların sağlıklı bir ulaşım sağlayabilmesi için belirtilen kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Korona virüs önlemlerine ilişkin belirtilen hususlar ve Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, il genelinde toplu taşıma araçlarında düzenli olarak denetim yapıyoruz. Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu süreçte, hem kendi sağlığımız hem de diğer insanların sağlığı için belirtilen kurallara dikkat etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.
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