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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Polis ekipleri

Toplu Taşıma Trol 

-Araçların durdurulması
-Uyarılası
-Evrak kontrolü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Sarıyer’de korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trafik Polisi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik Sarıyer Maslak’ta denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplu taşıma araçlarına girerek maske ve mesafe ile ilgili kontroller yapıldı. Denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

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