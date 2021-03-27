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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Polislerin denetim uygulaması

Polis Kalaba Toplu Ulaşım Polis Ekipleri Trol 

-Otobüsün içine girip denetim ve uyarıda bulunması
-Duraktaki insan kalabalığı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da kurdukları noktalarda toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Cumartesi gününün kısıtlamadan muaf olmasıyla birlikte tedbir amaçlı denetimler yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurallara uyup, uymadıkları ve maske kullanımını kontrol edildi.
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