- Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

- Polis uyarılarından görüntüler

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’un çeşitli noktalarında polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki sürücülere ve yolculara virüsle mücadele kapsamında uyarılarda bulundu. İstanbul’da hafta içi yoğunluğunun etkisiyle yeni tip korona virüs denetimleri sıklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri araçların içerisindeki yolcu sayısı, maske, mesafe ve dezenfektan bulundurulması yönünde yolcu ve sürücülere uyarılarda bulundu. Kurallara uyan sürücülere teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. (HES-HK-



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