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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Toplu taşıma araçlarına korona denetimi

Toplu taşıma araçlarına korona denetimi

-Denetimlerden detay görüntü

Toplu Taşıma Yolcu Taşımacılığı Halk Otobüsü Karahisar Şehir İçi 

--otobüs ve dolmuş içlerinden görüntü
--Otobüs şoförü röp

( AFYON KARAHİSAR)- Polis ekipleri şehrin 4 noktasında dolmuş ve otobüsleri kontrol etti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı. Çok sayıda dolmuş ve halk otobüsünün denetlendiği uygulamada yolcular ve sürücüler maska ve mesafe konularında uyarıldı. Afyonkarahisar’ın 4 noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlendi. Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular Korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler. Denetimlerin toplu taşıma araç kullanımlarının yoğun olduğu saatlerde belirli aralıklarla devam edileceği bildirildi.

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