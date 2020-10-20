Toplu taşıma araçlarına 'korona' denetimi

-Polislerin toplu taşıma araçlarını durdurması

-Otobüslerin, yolcuların ve şoförlerin denetlenmesi

-Polislerin yolcuları uyarması



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına maske, hijyen ve ayakta yolcu denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar neticesinde korona virüsü (Kovid-19) denetimleri tüm illerde sıklaştı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun’da otobüsler ve dolmuşları denetledi. Cumhuriyet Meydanı dış kavşakta otobüsler ve yolcu dolmuşlarını durduran polisler maske, hijyen ve ayakta yolcu kontrolü yaptı. Şoförlerin ehliyetlerini de sorgulayan polisler, sürücülere ve yolculara korona virüsü tehlikesinin devam ettiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Denetimlerin her zaman olması gerektiğini belirten yolcular, “Bazı vatandaşlar bu işi oyuncak zannediyor. Pek dikkat etmiyorlar. Bazı insanlar maske bile takmıyor. Denetimleri yerinde buluyoruz. Bu denetimler keşke her zaman yapılsa” dediler. Denetime tabi tutulan şoförler ise, “Denetimleri olumlu buluyoruz. Alınan kurallara araçlarımızda uyuyoruz. Herkesin maskesi takılı. Mesafe kuralına da araba içerisinde ne kadar uyuluyorsa o kadar uyuyoruz” diye konuştular. Otobüslere girerek denetim yaptıktan sonra uyarılarda bulunan trafik polisleri ise şunları söylediler: “Arkadaşlar, tehlike devam ediyor. Maskeleri burunu kapatacak şekilde takalım. Hijyen kurallarına dikkat edelim. Mesafe kurallarına dikkat edelim. Sağlıklı yolculuklar diliyorum.” Samsun’da yapılan denetimlerde 1 saat gibi kısa sürede onlarca toplu taşıma aracı, yolcular ve şoförler denetlendi. (ED-SLH-Y)



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