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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Toplu taşıma araçları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi - İSTANBUL

Toplu taşıma araçları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi - İSTANBUL

- Denetimlerden görüntüler - Ayakta yolcu alan minibüsten yolcuların indirilmesiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kontrol etti.Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve taksiler, maske, mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda denetlendi.Ekipler, araçlara ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.Ayrıca yolcular, temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıldı.Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs Toplu Taşıma Emniyet Kemeri Gesi Trol 

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