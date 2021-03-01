Topladığı hurdaları hediyelik eşyaya çeviriyor

- - malzemelere şekil verilmesi

- - süs eşyalarından detay

- - eşyalar üzerinde çalışmadan detaylar

- - üretilen bıçak, kafes, öküz arabası, balık vs detay

- - genel ve yakın detaylar

- - Eyüp Taş Röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta 5 yıldır hurdalıklardan metal ve ahşap malzeme toplayan Eyüp Taş, boş zamanlarında onları süs eşyalarına dönüştürerek yeniden üretime dahil ediyor. Merkeze bağlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Eyüp Taş, kış mevsiminde çalışmadığı için boş zamanlarını el sanatlarına ayırıyor. 5 yıldır hurdalıktan ve atıl durumdaki malzemelerden süs eşyası ve çocuklar için oyuncak üreten Taş, hem çocukları sevindiriyor hem de tanıdıklarına hediyeler dağıtıyor. Kendisine ait atölyesinde birbirinden özel eserler üreten Taş, soğuk kış mevsimini ürettiği ürünlerle kalpleri ısıtarak geçiriyor. Yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunana Eyüp Taş, bu hobisini boş zamanlarında yaptığını belirterek, “Bizim Muş’ta kış mevsiminde iş olmuyor. O yüzden bir şeylerle uğraşmak için bu hobiyi elde ettim. Ortalama 5 yıldır bu işi yapıyorum. Burada balık, öküz arabası, oyuncaklar ve süs bıçakları üretiyorum. Maksadım hem bir şeylerle uğraşmak hem de akrabalara hediyeler vermektir. Genelde akraba, arkadaş ve tanıdıklara hediyelerde bulunuyorum. Hurdacıdan topladığım metallere şekil veriyorum. Buradaki kuş kafesini de yaklaşık iki haftada tamamladım” dedi.

(UU-MSA-Y)



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