Topkapı Ulubatlı köprüsü altında ceset bulundu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan, Topkapı-Ulubatlı üst geçidin altında henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay, saat 13.30 sıralarında Eyüp Sultan Topkapı-Ulubatlı üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin yanında yer alan tramvay istasyon görevlisi, köprünün altında hareketsiz bir şahsı fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı üst aramasında ise cesedin, üstünde kimlik çıkmayan 50 yaşlarında bir erkek şahsa ait olduğunu tespit etti. Daha sonra polis, çevreyi güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MT-ZA-



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