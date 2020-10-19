Topkapı Sarayı’nda restore edilen Harem ziyarete açıldı

-Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız röp.

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( İSTANBUL )- 2014 yılından beri kapalı olan Topkapı Harem’i ziyarete açıldı İSTANBUL



- Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. 6 yıldır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa’yı yerli ve yabancı turistler ziyaret edebilecek. Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılından beri devam eden restorasyon çalışmaları sona erdi. Saray’ın en çok merak edilen mekanları arasında olan Valide Taşlığı, Ocaklı ve Çeşmeli Sofa, Saray’ın Salı günleri dışında her gün ziyarete açık olacak. Valide Taşlığı, Taşlık, Harem’i oluşturan binaların saray hiyerarşisine uygun olarak toplandığı merkez avlu konumunda yer alırken, klasik Anadolu ev mimarisini andıran bir avlu ve etrafında iki katlı yapılardan oluşuyor. Restorasyon kapsamında söz konusu alanlarda öncelikle kubbe ve tonoz konservasyonu gerçekleştirilirken, duvar çinilerinin restorasyonu tamamlandı. Restorasyon hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, “Valide Taşlığının Harem’in ve Topkapı Sarayının içindeki önemi malum olduğu üzere padişah ailesinin yaşam alanı olması. Topkapı Sarayı’nın en önemli üç bölümünden bir tanesi. Kendi içinde de hizmetlilerin ve padişah ailesinin kullandığı birimler olarak ikiye ayrılır. İçinde bulunduğumuz bölüm bizatihi padişahın ailesi ve valide sultanın yaşadığı daireler yer alıyor. Onların hizmetlilerin kullandığı ve cariyelerin kullandığı ve padişaha ait dairelerin kesiştiği tam ortası. Bu yönüyle haremin kalbi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Yıldız, “2014 yılından beri burası restorasyon nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilere kapalı bir bölümdü. Ancak geçtiğimiz aylarda restorasyonu tamamlandı ve ziyaretçi ile buluştu. Oldukça tevzinatlı bir bölüm burası. Osmanlı çini sanatının ve diğer yapısal mimari sanatının en gözde örneklerini burada görebiliyoruz. Hepsi bir arada, bu nedenle restorasyonu oldukça özenli bir şekilde yapılması gereken bir mekandı ve öyle yapıldı. Üç önemli mekan restorasyonu tamamlandıktan sonra ziyaretçi ile buluştu. Bunlardan bir tanesi bu avlu, hemen buradan padişahın odalarına kabul edilen Çeşmeli Sofa ve Ocaklı Sofa adındaki iki sofa. Bunlar sadece padişah ve ailesi tarafından kullanılan mekanlar” diye konuştu.





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