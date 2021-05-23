Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Topkapı alt geçitte işçilerin çalıştığı esnada jeneratör alev aldı

Topkapı alt geçitte işçilerin çalıştığı esnada jeneratör alev aldı

Jeneratörden görüntü

-Alt geçitten görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Dumandan zehirlenen işçiden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Yangın sonrası alt geçidi duman kapladı İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bulunan Topkapı alt geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin çalışma yaptığı esnada jeneratör alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle alt geçidi saran dumanlar nedeniyle 1 işçi dumandan etkilendi. Olay saat 10.30 sıralarında Topkapı Bayrampaşa alt geçidinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin alt geçitte bakım onarım çalışmalarını yaptığı sırada kamyonet üzerinde bulunan jeneratör bir anda alev aldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Jeneratörde başlayan ve kamyonete sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonrası dumanların kapladığı alt geçitte 1 işçi dumandan etkilendi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement