Topkapı alt geçitte işçilerin çalıştığı esnada jeneratör alev aldı

-Alt geçitten görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Dumandan zehirlenen işçiden görüntü

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( İSTANBUL )- Yangın sonrası alt geçidi duman kapladı İSTANBUL



- Bayrampaşa’da bulunan Topkapı alt geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin çalışma yaptığı esnada jeneratör alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle alt geçidi saran dumanlar nedeniyle 1 işçi dumandan etkilendi. Olay saat 10.30 sıralarında Topkapı Bayrampaşa alt geçidinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin alt geçitte bakım onarım çalışmalarını yaptığı sırada kamyonet üzerinde bulunan jeneratör bir anda alev aldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Jeneratörde başlayan ve kamyonete sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonrası dumanların kapladığı alt geçitte 1 işçi dumandan etkilendi.

