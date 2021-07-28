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Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi

Yangından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya İtfaiye Aracı Akalan Yangın Kışla 


- Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinde K. Ünal Y. (28) adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturan Ünal Y. yangın çıkardı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan Ünal Y.’nin birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen Ünal Y.’nin PKK yanlısı videolar çektiği, Türk Bayrağı'na küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.
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