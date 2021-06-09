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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Top oynayan at görenleri şaşırtıyor

Top oynayan at görenleri şaşırtıyor

JAKEM'DE GÖREVLİ DESTAN İSİMLİ ATIN TOP OYNAMASINDAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR )- JAKEM’de eğitimli atın top oynaması gülümsetti NEVŞEHİR

Kamera 


- Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görevli Destan isimli atın tıpkı futbolcu gibi top oynaması dikkatlerden kaçmadı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması için Emniyet ve asayiş hizmetleri için Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitimlerini tamamlayan atlar başta turizm bölgeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde görevlendiriliyor. JAKEM Komutanlığında binicisi Teğmen Taner Keskin ile birbirinden zorlu parkurlarda göreve hazırlanan Destan isimli at ise tıpkı bir futbolcuymuş gibi çalışma alanında bulunan topla oynaması dikkatlerden kaçmadı. Sahada bulunan top ile oynayan Destan futbolcuları aratmayacak şekilde topu sürmesi kameralara yansıdı. (COŞ_
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