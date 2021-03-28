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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Top oynama tartışmasında 1'i silahla vurularak 3 kişi hastanelik oldu

- Top oynama tartışmasında 1'i silahla vurularak 3 kişi hastanelik oldu

Silahla yaralanan Ümit Kara'nın ambulanstan sedye ile indirilmesi

Hastane Akalan Kayınvalide Valid Genç Kadın 

-Sedye ile hastaneye taşınması
-Hastanede polise olayı anlatması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Darp sonucu yaralanan eşi Dilek Kara'nın olayı anlatması
-Hastanenin dış görüntüsü
-Silahlı saldırgan Sedat Köseoğlu'nun polisler arasında görüntüsü
-Polis aracına binmesi
-Olayın olduğu sokaktan görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da aynı sokakta oturanların top oynama meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi silahlı vurularak aynı aileden 2 kişi de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.(32) adlı kadın 3 ve 10 yaşındaki çocukları ile evinin önünde top oynarken top rampa aşağı sokağın alt kısmına doğru kaçtı. Bu sırada aynı sokakta oturan T.K. adlı kadın ile D.K. arasında top oynama meselesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce olaya tartışan genç kadınların eşleri de dahil oldu. T.K.'nin eşi S.K. tabancayla ateş açarak sokakta çocukları ile top oynayan D.K.'nin eşi Ü.K.'yi (32) bacaklarından yaralayıp tabanca kabzası ile de kafasına vurup darp etti. Bu sırada T.K. de D.K.'yi ve annesi S.K.'yi (57) darp ederek yaraladı. Silahla yaralanan Ü.K. ile darp sonucu yaralanan eşi D.K. ve kayınvalidesi S.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan S.K. ve eşi T.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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