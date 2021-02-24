- Tonluk boğalarla bebekler gibi ilgileniyorlar

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( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin’in en büyük festivali ve en önemli turizm kaynağı olan boğa güreşleri için boğa sahipleri, boğalarını güreşlere hazırlamak için Aydın’dan usta getirilerek nal çakım işlemlerine başladı.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştiriliyor. Bu boğa güreşlerinde boğaların başarılı olabilmesi için aylar öncesinde boğaları yumurta, kuru üzüm gibi özel yemlerle besleyen boğa sahipleri, aynı zamanda günde 5 km koşu yapan boğalara, spor yaparken ayakları incinmesin diye de nallama işlemi yaptırıyor. İlk kez nal çakılacak hayvanların ayakları temizlendikten sonra nal çakma işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha önce nal çakılmış hayvanlarda ise eski nal sebebiyle uzayan veya çürüyen tırnak kesildikten sonra hayvanın ayağı güzelce temizleniyor. Temizleme işlemi ise suntıraç ismi verdikleri malzeme ile kazıtılarak gerçekleştiriliyor. Kazıtılan ayağa en uygun nal seçildikten sonra nallama işlemi başlıyor. Özel nal çivileri ile ayağa çakılan nallardan artan çiviler ise itina ile kesiliyor. Böylelikle arkadan çıkan çivi hayvana zarar vermemiş oluyor. Çakma işlemi bittikten sonra ise naldan arta kalan tırnaklar zımpara yardımı ile naldan dışarıya taşmayacak şekilde zımparalanıyor ve boğa spora ve güreşlere hazır hale geliyor. Boğası nallanırken boğasını severek, sakinleştirmeye çalışan Burak Yazıcı, ”Boğacılık Artvin’in kültürü doğup büyüdüğümüzden beri bu aşkı yaşıyoruz. Boğalar güreşlerden önce yaptığı sporlarda rahat edebilmesi için ayaklarına nal çakılması gerekiyor. Boğanın spor yaparken kötü zeminlerde rahat etmesi canının acımaması ve ayaklarına zarar gelmemesi için nal çaktırıyoruz. Boğa güreşi sporu hayvanlara zorla yaptırılan bir şey değil hayvanların doğasında olan ve barışmaları için yapılan spordur. Covid19 önlemleri kapsamında festivallerinin yapılmaması doğru olabilir ama boğalarımızın arenalardan uzak kalması ve bizim bu kültürü ilerletemememiz sorun teşkil ediyor. Bundan dolayı güreşlerin yapılmasını isteriz” diye konuştu.

Aydın’dan boğalara nal çakmak için Artvin’e gelen ve 30 yıldır Nalbantlığı büyük bir keyifle yaptığını dile getiren Turgut Aydın “Artvin’de talep olduğundan, boğalara nal çakmak için Aydın’dan geldik. Boğaların daha rahat spor yapabilmesi için boğalara tırnak bakımı ve nal çakımı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Artvin arazisi taşlı olduğu için hayvanın kilo alması, rahat yürümesi ve sağlığı için nal çakılıyor. Bu işlemler çift süren boğalar için de yapılıyor ama genellikle güreşecek boğalar için yapılıyor. Güreş esnasında nallar boğanın çimlere tutunmasında da fayda sağlıyor. Pandemi de boğa camiasında büyük sıkıntılar var. Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin bölgesinde insanalar boğalarını kestirmeye başladı.

Önümüzde ki dönemlerde boğa güreşleri olmazsa daha fazla boğa kesilecektir. Festivallerin yapılmasını istiyoruz. Seyircisiz olmasında razıyız yeter ki boğalarımız güreşsin tek dileğimiz budur” ifadelerini kullandı. (CU-EK



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