Tonlarca palet yangında kül oldu

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaşların paletleri çıkarması

-Yangının söndürülmesi

-Genel ve detay



( KOCAELİ )- Palet deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı- Palet deposunda bulunan küçükbaş hayvanlar telef oldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda çıkan yangında, alevlere teslim olan tonlarca palet kül oldu. Yangın, 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Depo çalışanları da bir yandan itfaiye ekiplerine yardım ederken, bir yandan da yanmamış paletleri tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında palet deposunda bulunan yaklaşık 7 küçükbaş hayvan telef olurken, tonlarca palet de küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

