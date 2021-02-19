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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 yaralı

Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 yaralı

-Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Temizlik Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Tır Dorsesi 

--Yola savrulan bakliyatlardan detaylar
--Ekiplerden detaylar

( KOCAELİ )- Temizlik aracına çarpan tır yola devrilince bakliyatlar yola saçıldı KOCAELİ

- Kocaeli’de karayollarının temizlik aracına çarpan tır yola devrilince dorsede yüklü tonlarca bakliyat yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, TEM Otoyolu Kartepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Ç. idaresindeki 63 ABR 957 plakalı bakliyat yüklü tır, seyir halindeyken karayollarına ait M.G. idaresindeki tuzlama aracına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen tırın sürücüsü Mahmut Ç. yaralanırken, tır dorsesinde yüklü tonlarca bakliyat ve makarna TEM Otoyoluna saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Ç., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle yola saçılan tonlarca bakliyat ve makarna, karayolları ekiplerince yol kenarına alındı. Tedbir amacıyla tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, tırın çekici ile kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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