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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı

Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı

DEVRİLEN TIRDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

Trol 


- Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi. Tonlarca tomruk yola saçılırken, ilçe yolu ulaşıma kapandı. Bursa-Orhaneli yolunda ilerleyen tomruk yüklü tır yolların kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan tonlarca tomruk yolu kapattı. Tırın devrilmesi dolasıyla araçlar ilerleyemedi. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.
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