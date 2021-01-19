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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Tombala baskınında 260 bin TL ceza yazıldı

- Tombala baskınında 260 bin TL ceza yazıldı

Kumarhaneden görüntü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Para Cezası Trol 


- Eskişehir’de bir adrese düzenlenen baskında, tombala oynadığı belirlenen 58 kişiye 260 bin TL idari işlem uygulandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Arifiye mahallesindeki daha önceden kumar oynatıldığı için mühürlenen bir adreste yapılan arama ve kontrollerde, içeride tombala oynamak için bulunan 58 kişi tespit edildi. Adreste yapılan aramada çok sayıda tombala kâğıdı ve topu ele geçirilirken, içerde bulunan 58 şahsa ayrı ayrı ‘Sosyal Mesafeye Uymama’ suçundan 3 bin 150’şer TL ve ‘Kumar oynamak’ suçundan ayrı ayrı bin 336’şar TL olmak üzere toplamda 260 bin 188 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasından sorumlu olan şahsa ise ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak’, ‘Mühür Fekki’ ve ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ suçlarından adli işlem yapıldı. İşletme yeniden mühürlendi. (AFÇ-Y)
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