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TOMA’lar orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
TOMA’lar orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor

TOMA’lar orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor

TOMA'nın orman yangınına müdahale etmesinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Savaş Orman Yangınları Yangın Orman Yangını 


- Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, TOMA’ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntüler paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz” ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapılarak, TOMA’ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntülere yer verildi.

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