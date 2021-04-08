TOKİ yaptığı yatırımlarla geleceğin Denizli'sini inşa ediyor



- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Denizli’de birçok proje hayata geçirdi. TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ederken, bir yandan da kamunun ihtiyaç duyduğu yatırımları inşa etmeye devam ediyor. Denizli’de dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 13 bin 544 konuttan 10 bin 901’ini, son 19 yılda teslim eden TOKİ, yatırımlar kapsamında kente 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa etti. Denizli’de depremzedelerin yaraları sarıldı Merkezi Denizli’nin Bozkurt ve Çardak ilçeleri olan ve 8 Ağustos 2019 meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıkların seferber edilmesiyle depremzedeler, yapılan yardımlar ve inşa edilen konutlarla devletin şefkatli elini hissetti. Evleri ahır hasar görenler depremzedeler için TOKİ tarafından Bozkurt, Çardak ve Acıpayam’da yatay mimari anlayışla, mahalle kültürünü yaşatan depreme dayanaklı yeni konutlar inşa edildi. Depremden sonra, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 150, Çardak ilçesinde 187, Acıpayam’da ise 440 konut yapıldı. Depremin ardından yapımına başlanan konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yeni konutlar, bir yaşam alanı olarak planlanarak inşa edildi. İçerisinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. Çivril Millet Bahçesi 14 Nisan’da ihale edilecek Denizli’de yaşayan vatandaşların daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak için yapılacak Çivril millet bahçesinin ihalesini 14 Nisan'da yapılacak. Çivril Millet Bahçesi sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. 77 bin 885 metrekarelik alana sahip olacak millet bahçesinde, 27 bin 218 metrekarelik yeşil alan planlaması çerçevesinde; 1.731 adet ağaç, 23 bin 674 adet çalı bulunacak. Proje kapsamında ayrıca 1.080 metrekarelik alana millet kıraathanesi yapılacak. TOKİ’den Denizli’de her alanda yatırım Yaptığı yatırımlar ile şehirlerin geleceğini inşa eden TOKİ, Denizli’de de her alanda yatırım yapıyor. Şehirde son 19 yılda 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa eden TOKİ, yaptığı yatırımlarla geleceğin Denizli’sini güvenle inşa etmeyi sürdürüyor.



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