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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokatlılar kara hasret kaldı

Tokatlılar kara hasret kaldı

drone görüntüsü

Sosyal Medya Karlı Hava Kar Yağışı 

-Vatandaşlarla röp.
-Detay

( TOKAT -ÖZEL-DRONE) TOKAT

- Tokat şehir merkezinde bu mevsim kar yağmayınca. Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Tokat’ta kar yağışı sadece yüksek kesimlerde etkili oldu. Bu mevsim 623 rakımlık kent merkezine kar düşmeyince. Geçtiğimiz yıl bu aylarda Tokat’ın karlı olduğunu ifade eden vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini dile getirdi. “Bu aralar seni hasretle bekliyoruz” Tokat'ta yaşanan kar hasreti şehrin yöneticilerinin sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Tokat Valiliği sosyal medya hesabından “Bu kış kar henüz şehir merkezine yağmadı. Şimdilik önceki yıllardan bir #tbt yayınlıyoruz. Bizler de sizler gibi beklemedeyiz” şeklinde paylaşım yaparken, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise “Gözümüz yollarda kaldı. Bu aralar seni hasretle bekliyoruz” şeklinde paylaşım yaptı.
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