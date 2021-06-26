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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TOKAT - YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

TOKAT - YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

- Nüfus Müdürlüğüne gelen öğrenciler - Polislerin öğrencileri ekip otolarıyla okula götürmesi Tokat 'ta YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdüTOKAT (AA) - Tokat 'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan adayları polisler yetiştirdi.Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Bunun üzerine Tokat Valiliğinde bulunan İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat eden öğrencilere yeni kimlikleri verildi.
Öğrenciler, sınava yetişebilmeleri için valilik önünde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatıyla bekleyen polis ekipleri tarafından polis otosu ve motosikletlerle sınava girecekleri okullara götürüldü.Polis ekiplerinin sınav öncesinde 50'ye yakın öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdığı öğrenildi.

Sınav Merkezleri Sınav Cüzdan Polis Ekipleri Öğrenciler 

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