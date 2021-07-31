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Tokat’tan yangın bölgesine destek
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’tan yangın bölgesine destek

Tokat’tan yangın bölgesine destek

Tokat Belediyesi itfaiyesinden bir itfaiye aracının Antalya'ya gönderilmesi

Orman Yangınları Başsağlığı İtfaiye Aracı Geçmiş Olsun İtfaiye Eri 

-Dua edilmesi
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’tan bir itfaiye aracı ile 4 personel Antalya’ya gönderildi. Tokat Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürülmesi için yürütülen çalışmalar destek verdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun katılımı ile düzenlenen programda 1 itfaiye aracı ile 4 itfaiye eri dualarla Antalya’ya gönderildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptıkları değerlendirme sonucu yangın bölgesinde destek vermek istediklerini kaydetti.
Türkiye’nin bu felaketinde üstesinden geleceğine inandığını belirten Başkan Eroğlu, “İnsanları buradan sağduyuya davet ediyorum. Yangınlarla ilgili bir sabotaj durumu varsa en kısa zamanda ortaya çıkacaktır” dedi.
Başkan Eroğlu, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek yangında zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. (Nİ-GF-Y)
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