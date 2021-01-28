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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalarda neden oldu

Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalarda neden oldu

Yolda kalan tırlar

Atina Tonaj Kar Yağışı Irak 

-Karla kaplı yoldan Çamlıbel tepsine çıkmaya çalışan araçların patinaj çekmesi
-Araç sürücüleri ile röp.
-Yoğun kar yağışı
-Karayolları ekiplerinin çalışması

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Tokat kent merkezinde fırtınanın ardından başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların yolda kalması sonucu trafik ekipleri önlem aldı. Geyraz Mahallesi ile Çamlıbel beldesinde uygulama yapan ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Yoğun kar yağışı nedeni ile görüş mesafesi düştü. Buzlanan yolda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zor anlar yaşadı. Çamlıbel rampasında ise ağır tonajlı araçlar ekiplerin çalışma yapması nedeni ile bekletildi. Karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı.
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