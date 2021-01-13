Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalarda neden oldu

Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalarda neden oldu

Tokat'ta yoğun kar yağışı

Benzin İstasyonu Benzin Polis Ekipleri Kar Yağışı Irak 

-Uygulama yapan polis ekipleri
-Bir benzin istasyonunda bekletilen tırlar
-Tır sürücüleri ile röportaj
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tokat şehir merkezinde fırtına yerini yağmur yağışına bırakırken, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı bazı araçların yolda kalması sonucu trafik ekipleri önlem aldı. Tokat girişi Geyraz mevki ile Çamlıbel beldesi ile Yıldızeli'nde uygulama yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Ekiplerin yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman yetersiz kaldığı bölgede çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kaldı. Bozulan araçların imdadına çekiciler yetişti. (Nİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı