Tokat'ta yağmur için kurban kesilip dua edildi

-Gece saatlerinde başlayan hazırlıklar

-Sabah köy halkının yağmur duası için türbenin olduğu bölgeye yürümesi

-Dua edilmesi

-Evlere yemek dağıtılması

-Vatandaşlarla röp.



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



– Tokatlılar yağmur için kurban kesip dua etti.Anadolu’yu saran kuraklık endişesi, Tokat’ta da hissedildi. Tokat’ta köylüler yağmur için burkan kesip dualar etti. Tokat’ın merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde büyük kazanlar kuruldu, ateşler yakıldı. Kesilen kurbanlar pişirildi. Merkez camii önünde toplanan köy halkı önce Kur’an tilaveti dinledi. Daha sonra tekbirler ve dualar eşliğinde Baldede türbesine yüründü. Türbede yağmurun yağması, topraklarının bereketlenmesi için dualar edildi. Pişirilen yemekler, pandemi tedbirleri nedeniyle köy sakinlerinin evlerine ikram edildi.

