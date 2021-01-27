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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Tokat’ta torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Tokat'ta uyuşturucu satıcılarının adliyeye sevk edilmesi

( TOKAT ) TOKAT

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Irak 


- Tokat’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyon düzenledi.
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesi ile birlikte İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda 992 gram bonzai maddesi, 39 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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