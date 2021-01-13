Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta şiddetli rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi

Tokat’ta şiddetli rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi

Tokat'ta şiddetli rüzgar nedeni ile yola düşen tavan parçaları

Deprem Şiddetli Rüzgar 

-Adeta savaş alanına dönen mahalle araları
-Otomobillerde ve evlerde meydana gelen maddi haar
-Vatandaşlarla röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta şiddetli rüzgar nedeni ile birçok evin çatısı uçtu, evlerde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kent merkezi Esentepe Mahallesinde şiddetli rüzgar nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı .Sayıbaş sitesinin çatısından rüzgarın etkisi ile kopan parçalar çevreye saçıldı. Çatıdan düşen kiremit parçaları nedeni ile birçok arabada maddi hasar meydana geldi. Mahmutpaşa Mahallesinde ise bir evin çatısından uçan parçalar karşı apartmanın camlarından içeri girdi. Maddi hasarla atlatılan fırtınada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarşamba pazarında tezgah açan esnaflarda fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Apartman sakinlerinden Nuriye Kılıç, deprem oldu zannettiklerini ifade ederek, “Biranda ortalık toz duman oldu. İlk defa böyle korkunç bir şey yaşadık. Ne olduğunu anlamadık. Camlar kırıldı, perdeler indi” diye konuştu.
Yaklaşık yarım saat etkili olan rüzgarın ardından hayat normale döndü. (Nİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı