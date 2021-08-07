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Tokat’ta, saman yangını evlere sıçradı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta, saman yangını evlere sıçradı

Tokat’ta, saman yangını evlere sıçradı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Endikpınar köyünde çıkan yangın

Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 

-Yangına ekiplerin müdahalesi
-Evlerde meydana gelen maddi hasar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde saman balyalarından sıçrayan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın; Endikpınar köyünde bir evin önünde bulunan saman balyalarının sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev alması sonucu çıktı. Evin önünde başlayan yangın Hüseyin Keskin'e (62) ait tek katlı eve sıçradı. Köylüler kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek 3 katlı evin çatısını sardı. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yapılan çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. (Nİ-GF-Y)
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