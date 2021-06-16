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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde sağanak yağış

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

-Yollarda oluşan su birikintileri
-Selle gelen kum ve taş
-Yolu temizlemeye çalışan bir kadın

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Niksar ilçesi Gazı Osman Paşa Mahallesinde sağanak yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Mehmet Akif Ersoy Caddesinde şiddetli yağışla birlikte sürüklenen kum ve taşlar yolu kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Niksar Belediyesi ekipleri selle birlikte gelen kum ve taşı temizleme çalışması başlattı. (Nİ-
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