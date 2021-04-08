Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı

Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı

Tokat'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen guruba polis müdahalesi

Polis Müdahalesi Polis Müdahale İzinsiz Yürüyüş İzinsiz Gösteri Polis Ekipleri 

-Yaşanan tartışma
-Bir vatandaşın yürüyüş yapmak isteyenlere tepkisi
-Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan’ın gurubu uyarması
-6'sı kadın 7 kişinin gözaltına alınması
-Gözaltın alınmak istemeyen kadınların direnerek çığlık atmaları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta izinsiz gösteri yapmak isteyen 6’sı kadın 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; olay Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında meydana geldi. Bir grup, Türkiye'nin çıktığı İstanbul Sözleşmesine destek vermek için izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 10 kişilik gurup polisin dağılın uyarısına direndi. Yoldan geçen bir vatandaşında guruba tepki göstermesi sonucu gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden 6’sı kadın 7 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına direnen kadınlar polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 7 kişi hakkında polise mukavemet, hakaret ve Covid-19 pandemi kurallarını ihlal suçlaması ile işlem başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement