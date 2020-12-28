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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Tokat’ta palaza da yangın

- Tokat’ta palaza da yangın

Tokat'ta dumanların yükseldiği Ziraat Bankası şubesi

Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Olayı izleyen vatandaşlar
-Ekiplerin çalışmaları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bir plazanın giriş katında çıkan yangında bir pastane ile Ziraat Bankası şubesinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi üzerinde iş merkezlerinin bulunduğu plazada yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir pastanenin mutfak kısmından Ziraat Bankasına sıçrayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede binada bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri bankanın camlarını kırarak yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altın alınan yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenin tespiti için çalışma başlattı (Nİ-GF-
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