Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde takla atarak devrilen otomobil

İlk Müdahale Trafik Kazası Karahisar Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Erzincan D-100 kara yolu Çamlıkaya köyü Kışloğlu mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Giresun’un ilçesine bağlı Şebinkarahisar’a giden Abdulkadir O . (55) idaresindeki 34 DG 0424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte Müzeyyen O., çocukları Firdevs O (10), Furkan O. (6) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan O. Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (Nİ-GF-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement