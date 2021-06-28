Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

-Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Erzincan D-100 kara yolu Çamlıkaya köyü Kışloğlu mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Giresun’un ilçesine bağlı Şebinkarahisar’a giden Abdulkadir O . (55) idaresindeki 34 DG 0424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte Müzeyyen O., çocukları Firdevs O (10), Furkan O. (6) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan O. Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (Nİ-GF-

