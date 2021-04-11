Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Tokat- Sivas kara yolunda çalışma yapan kara yolları ekipleri

Hatıra Fotoğrafı Ormanlı Akaryakıt İstasyonu Kar Yağışı Direksiyon 

-Kaza yaparak şarampole devrilen pikap
-1650 takımlı Çamlıbel tepsinde kar manzarası
-Nisan ayında yağan kar manzarasını kaçırmak istemeyen ailenin fotoğraf çekinmesi
-Vatandaşlarla röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta, Nisan ayıda yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevki ile Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Sivas istikametin giden ağır tonajlı araçlar Geyraz mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bekletildi. Kara yolları ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından araçların yola çıkmasına izin verildi.
Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar Tokat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar manzarasını kaçırmadı. Çamlıbel tepesinde araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekindi. Sivas’a giderken hem temiz hava almak için hem de fotoğraf çekinmek için durduklarını ifade eden Muhlis Miktan, Nisan ayında yağan karın doyumsuz manzaralar oluşturduğunu söyledi.

Şura Miktan ise manzarayı kaçırmak istemediklerini belirterek, “Uzun zamandır Nisan ayında kar yağışı görmüyordum. Babam alışkın ama bana değişik geldi” diye konuştu.
(Nİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement