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Tokat’ta kuş gribi şüphesi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta kuş gribi şüphesi

Tokat’ta kuş gribi şüphesi

çalışma yapan ekipler

Laboratuvar Tecrit Harekete Geç Kuş Gribi Hayvan 

-Özel kıyafetli ekiplerin kümeslerden hayvanları toplaması
-İtlaf aracına konulması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kuş gribi şüphesi ile kanatlı kümes hayvanları itlaf edildi.Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçe merkezinde kanatlı kümes hayvanlarından bazılarının telef olması yetkilileri harekete geçirdi. İlçe merkezinde belirlenen 3 adreste İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Özel kıyafet giyen ekipler belirlenen adreslerde bulunan kümes hayvanlarını topladı. Onlarca kaz, ördek, tavuk itlaf edilmek üzere hayvan itlaf ve tecrit aracına konuldu.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan hayvanlardan numune alınarak laboratuvara gönderildiği, hayvan ölümlerinin yaşandığı yerlerde tedbir amaçlı çalışma yapıldığı öğrenildi.
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