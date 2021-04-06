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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tokat’ta korkutan yangın

Tokat’ta korkutan yangın

binadan görüntü

Kamera Nadan Cep Telefonu Trol 

-dumanların yükselmesi
-alevler
-detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı. Yangına, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin yükseldiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Büyümeden kontrol altın alınan yangın maddi hasarla atlatıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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