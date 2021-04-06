Tokat’ta korkutan yangın

-dumanların yükselmesi

-alevler

-detaylar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Zile ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı. Yangına, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin yükseldiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Büyümeden kontrol altın alınan yangın maddi hasarla atlatıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



loading...