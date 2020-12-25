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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Tokat’ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

Tokat’ta kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

Vatandaşların yoğunlukta alışveriş yapması

Hafta Sonu Alışveriş Market Pazar Alışverişi Pazar Esnafı 

-Vatandaşlar ve pazar esnafı ile röp.
-detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı. Ülke genelinde üçüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar pazar yerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerindeki eksiklikleri gidermek için pazar alışverişi yaptı. Behzat deresi üzerinde bulunan kapalı Pazar yeri yoğun günlerinden birisini yaşadı. Pazar yerinden her ne kadar maske ve hijyen kuralına dikkat edilse de, yoğunluk nedeni ile mesafe kurallarına uyulmadı. "Sokağa çıkma kısıtlaması herkese olsun" Pazarcı Faruk Balcı, kısıtlamalar nedeni ile esnaflar olarak zor günler geçirdiklerini kaydetti.
Balcı, kısıtlama dolayısı ile yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, “Hafta sonları kısıtlama olduğu için vatandaşlar aşırı şekilde marketlere gidiyor. Bu kısıtlama olacaksa marketlere de olsun. Sokağa çıkma kısıtlaması herkese olsun. Pazarcılara varsa kısıtlama bu marketlere de gelsin. Biz bundan muzdaribiz” dedi.
Pazar alış verişine çıkan vatandaşlar ise kurallara uyarak dikkatli olmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.
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