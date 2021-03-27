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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta karla karışık yağmur etkili oldu

Tokat’ta karla karışık yağmur etkili oldu

Tokat'ta karla karışık yağmur yağışı

Yağışlı Hava Yağan Irak 

-Mahlep büyüklüğünde yer düşün tanelerin zıplaması
-Otomobil ve yerler üzerinde oluşan görüntü
-Vatandaşlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, mart ayının son günlerinde karla karışık yağmur yağışı görenleri şaşırttı. Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini karla karışık yağmura bıraktı. Meteorolojik verilere göre sulusepken olduğu öğrenilen yağış kısa süreli etkili oldu. Mahlep tanesi büyüklüğünde yağan sulusepken yağışının ardından araçların üzeri beyaza büründü. Esnaf Turgay Erol, mart ayının son günlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini yaşamaya devam ettiklerini kaydetti.
Kar tanesinin biraz büyük yağan ve düştüğü yerde zıplayan yağışın sulusepken yağışı olduğunu öğrendiklerini belirten Erol, yere düşen tanelerin kısa sürede erdiğini söyledi.

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