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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tokat’ta, İstiklal Marşı coşkusu

Tokat’ta, İstiklal Marşı coşkusu

Tokat'ta ellerinde Türk bayrakları ile balkonları dolduran vatandaşlar

İstiklal Marşı Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 

-Şiirlerin okunması
-İstiklal marşının okunması
-Havi fişek gösterisi

( TOKAT ) TOKAT

- İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Tokatlılar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklar açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Tokat Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi.
Karşıyaka Mahallesinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye bandosu marşlar çalarak mahallede mini bir konser verildi.
Vatandaşlar, saat 19.21'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. İstiklal marşının okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.
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