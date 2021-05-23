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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kaza

Acil Servis Ticari Taksi Sağlık Ekipleri 

-Olay yerine sevk edilen ambulanslar
-Kazada hasar gören iki otomobil

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyü yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. İsmail Y. (46) yönetimindeki 60 T 0830 plakalı Dacia marka ticari taksi karşı yönden gelen Mustafa Ç. (32) yönetimindeki 60 KB 220 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Alaattin D (52), Fevzi Ç (64), Salih E. (26) ve Umut E. (35) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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